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29 мая, 16:05

Культура

"Звезды советского экрана": неповторимый голос Армена Джигарханяна

"Звезды советского экрана": неповторимый голос Армена Джигарханяна

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В апреле 1972 года вышел новый выпуск журнала "Советский экран". Там была статья, посвященная актеру театра и кино Армену Джигарханяну. Многие зрители узнавали его даже по голосу.

В каком фильме впервые спел Армен Джигарханян? С какого популярного персонажа, сыгранного Арменом Джигарханяном, срисовали волка из мультфильма "Жил-был пес"? И как однажды в обычной жизни актера выручил его голос?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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