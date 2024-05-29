"Звезды советского экрана": неповторимый голос Армена Джигарханяна

В апреле 1972 года вышел новый выпуск журнала "Советский экран". Там была статья, посвященная актеру театра и кино Армену Джигарханяну. Многие зрители узнавали его даже по голосу.

В каком фильме впервые спел Армен Джигарханян? С какого популярного персонажа, сыгранного Арменом Джигарханяном, срисовали волка из мультфильма "Жил-был пес"? И как однажды в обычной жизни актера выручил его голос?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".