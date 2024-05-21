"Звезды советского экрана": Александр Демьяненко

В мае 1962 года редакция "Советского экрана" посвятила Александру Демьяненко большую статью. О нем писали так: "Это универсальный актер, которому по силам и трагические, и драматические, и комедийные роли. Демьяненко обладает даром работать с еле уловимыми нюансами".

Как студент ГИТИС Александр Демьяненко прогуливал занятия из-за влюбленности? Какую роль сыграло слабое зрение Демьяненко в картине "Мир входящему"? Почему руководство "Мосфильма" считало, что у Александра Демьяненко нет чувства юмора? И почему актер ушел из театра Маяковского и переехал из Москвы в Ленинград?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".