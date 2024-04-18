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18 апреля, 16:30

Культура

"Звезды советского экрана": Борис Новиков

"Звезды советского экрана": Борис Новиков

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Апрель 1963 года. Любители кино покупают свежий номер журнала "Советский экран", где на центральном развороте разместили материал, посвященный киноактеру Борису Новикову.

Как товарищи-артисты отомстили Борису Новикову за его популярность? Почему роль Василия Теркина заставила его уйти из родной труппы? Какую семейную трагедию довелось пережить актеру? Какая фраза Бориса Новикова об актрисе Татьяне Пельтцер вошла в историю? И почему он вместе с партнером Всеволодом Санаевым плакал в конце съемок фильма "Белые росы"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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