17 апреля, 16:20Культура
"Звезды советского экрана": итальянцы в советском кино
В ноябре 1974 года журнал "Советский экран" подарил читателям возможность познакомиться поближе с итальянскими актерами, которые снялись в советских фильмах. Никита Михалков вспоминал: "Во время съемок в "Красной палатке" мы называли Клаудию Кардинале исключительно по-русски – Клавой!".
Чем Клаудию Кардинале не устроили советские кусты? Что подарили Софи Лорен на съемках фильма "Подсолнухи"? Почему Антония Сантилли, сыгравшая Ольгу в "Невероятных приключениях итальянцев в России", ушла из большого кино?
Подробности – в программе "Звезды советского экрана".