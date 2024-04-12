"Звезды советского экрана": "Сердца четырех"

В феврале 1980 года журнал "Советский экран" опубликовал воспоминания Людмилы Целиковской. Любимая актриса нескольких поколений рассказала о том, как начиналась ее жизнь в искусстве. Целиковская призналась читателям, что своим "кинематографическим отцом" она считает режиссера Константина Юдина, который доверил ей – юной и неопытной, – главную роль в комедии "Сердца четырех".

Почему Людмила Целиковская, играя трагедию, рассмешила до слез худсовет "Мосфильма"? Как Валентина Серова помогла своим друзьям стать знаменитыми актерами? Почему Людмиле Целиковской пришлось две недели молчать? Какой киноляп в комедии "Сердца четырех" ставит зрителей в тупик? И почему отложили премьеру этого фильма? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".