Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 08:00

Культура

"Звезды советского экрана": Николай Симонов

"Звезды советского экрана": Николай Симонов

"Моя Москва": Яна Поплавская. Часть 1

Продюсер Алексей Учитель рассказал о съемках фильма "Летучий корабль"

Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 марта

Выставка "Маршруты особой важности. К 85-летию спецсвязи" открылась на ВДНХ

Премьера сериала "Обоюдное согласие" прошла в кинотеатре "Октябрь"

"Сити": выставки, которые стоит посетить в Москве на этой неделе

"Сити": топ-3 выставки в московских музеях

Свыше 600 юных москвичей прошли во второй тур конкурса грантов мэра Москвы

"Звезды советского экрана": "Тени исчезают в полдень"

Май 1975 года выдался теплым и сухим: горожане разбрелись по паркам, прихватив с собой свежий номер журнала "Советский экран". На развороте были большая фотография народного артиста СССР Николая Симонова и статья с интригующим заголовком: "Мир, который трудно открыть…"

Такое название неслучайно. Как раз в 1975 году киностудия "Ленфильм" выпустила документальный фильм о Симонове, который назывался похоже: "Мир Николая Симонова". При жизни актер почти не давал интервью, не вел дневников и не писал мемуаров.

Что делали с Николаем Симоновым, чтоб он стал похож на Петра Первого? Почему партнер Симонова – Михаил Жаров – боялся, что он его прибьет? И какая мистическая история приключилась на похоронах актера? За что на Николая Симонова собирались натравить одесские спецслужбы? Почему другие актеры отказывались работать с ним в паре? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика