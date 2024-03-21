"Звезды советского экрана": Николай Симонов

Май 1975 года выдался теплым и сухим: горожане разбрелись по паркам, прихватив с собой свежий номер журнала "Советский экран". На развороте были большая фотография народного артиста СССР Николая Симонова и статья с интригующим заголовком: "Мир, который трудно открыть…"

Такое название неслучайно. Как раз в 1975 году киностудия "Ленфильм" выпустила документальный фильм о Симонове, который назывался похоже: "Мир Николая Симонова". При жизни актер почти не давал интервью, не вел дневников и не писал мемуаров.

Что делали с Николаем Симоновым, чтоб он стал похож на Петра Первого? Почему партнер Симонова – Михаил Жаров – боялся, что он его прибьет? И какая мистическая история приключилась на похоронах актера? За что на Николая Симонова собирались натравить одесские спецслужбы? Почему другие актеры отказывались работать с ним в паре? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".