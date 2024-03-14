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14 марта, 15:15

Культура

"Звезды советского экрана": "Убить дракона"

"Звезды советского экрана": "Убить дракона"

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Река, огромный пожарный кран и массовка в две тысячи человек – и все это ради одного-единственного кадра для будущего фильма Марка Захарова "Убить дракона". Тогда в июле 1987 года экранизация одной из лучших пьес Евгения Шварца в постановке популярного режиссера анонсировалась как особое событие в искусстве. Все были уверены – получится шедевр.

Как "Дракон" Шварца открыл путь в театральную режиссуру Марку Захарову и по какой причине фильм "Убить дракона" стал жирной точкой в его кинокарьере? Почему Захаров любил снимать только "своих"? За что Александра Абдулова задержала австрийская полиция? Что сделал Виктор Раков с лицом партнерши во время съемок? И как Вячеслав Тихонов спас съемочную группу от польских контролеров? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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