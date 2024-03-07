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07 марта, 08:30

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие роли Ларисы Голубкиной

"Звезды советского экрана": лучшие роли Ларисы Голубкиной

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В октябре 1977 года журнал "Советский экран" вышел с фотографией на обложке Ларисы Голубкиной. В этой изящной и стильной женщине сложно узнать дерзкую Шурочку Азарову из "Гусарской баллады".

В фильмографии актрисы много ярких ролей, но чаще ее расспрашивают о самой первой – которая подарила молодой студентке ГИТИС всесоюзную славу и любовь зрителей.

Чем Ларисе Голубкиной не понравилась роль в комедии "Дайте жалобную книгу"? Что она купила на свою первую зарплату? Почему она только через 10 лет приняла предложение Андрея Миронова?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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