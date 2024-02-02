"Звезды советского экрана": музыка Вениамина Баснера в кино

"Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат", – каждый, кто слышал эти строчки, мысленно возвращался в те далекие, суровые дни войны. "Как отразить мгновение музыкой?" – за ответом на этот вопрос корреспондент журнала "Советский экран" мог обратиться только к одному человеку – композитору Вениамину Баснеру.

В феврале 1987 года автор песни "На безымянной высоте" поделился с читателями главного журнала страны о кино своим секретом: "В моем распоряжении пять линеек и всего семь нот. А все, что между ними, и есть жизнь".

Как мучительно рождалась песня "На безымянной высоте"? Какой курьезный случай дал понять композитору, что он написал по-настоящему народную песню? Как родился главный хит ансамбля "Песняры" – песня "Березовый сок"? Как классический композитор Баснер похулиганил в музыкальном жанре тюремный шансон?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".