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30 января, 18:30

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие роли Иннокентия Смоктуновского

"Звезды советского экрана": лучшие роли Иннокентия Смоктуновского

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Май 1967 года. Журнал "Советский экран" опубликовал материал с фотографиями Иннокентия Смоктуновского. Все это – кадры из фильма "Берегись автомобиля". Рубрика "крупным планом". Здесь же – рассказ о том, как проходил премьерный показ комедии. "Смоктуновский поглядел в настороженный зал: "Пусть вам понравится фильм! Мне, например, он очень нравится!". Он был прав, картина "Берегись автомобиля" стала его актерской удачей.

Почему партнерам Иннокентия Смоктуновского по фильму "Убийство на улице Данте" пришлось краснеть за свое поведение? Кому на самом деле была адресована последняя фраза "Люба, я вернулся!" в фильме "Берегись автомобиля"? И для чего Смоктуновскому нужны были тапочки на озвучивании "Мертвых душ"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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