"Звезды советского экрана": "Блокада"

Весной 1978 на экраны СССР вышли заключительные серии эпопеи "Блокада". Зрители ждали этого события, и за месяц картину посмотрели около двадцати миллионов человек. О том, как снималась грандиозная по масштабам кинолента, журналу "Советский экран" рассказал режиссер Михаил Ершов. Интервью с ним издание опубликовало в июньском номере. Режиссер в первую очередь отметил: "Над "Блокадой" работал буквально весь город. Это была очень дорогая, очень волновавшая нас – ленинградцев – тема. 900 дней блокады стали суровым испытанием и потребовали от народа предельного напряжения всех его духовных и физических сил".

Как счастливая случайность помогла Роману Громадскому получить в картине "Блокада" одну из главных ролей? Почему режиссер называл фронтовых кинооператоров своими соавторами? И как роль умирающего от голода ленинградского рабочего помогла комику Сергею Филиппову справиться со смертельной болезнью?

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