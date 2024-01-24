"Звезды советского экрана": Людмила Целиковская

Листая февральский номер журнала "Советский экран" за 1980 год, киноманы страны, как один, замирали на развороте 14-й и 15-й страниц. Там сияла та, чье лицо было знакомо всем и каждому, – Людмила Целиковская. За сорок лет на экране она стала для зрителей родной. От одного ее имени всем хотелось улыбаться.

Как Целиковская простудилась на съемках фильма "Сердца четырех"? С кем у актрисы был роман во время работы над фильмом "Воздушный извозчик"? Почему она улыбалась в гробу? Как Лаврентий Берия разрушил личную жизнь актрисы? И как Целиковская спасла Стаса Садальского?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".