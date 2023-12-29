"Звезды советского экрана": Новый год в советском кино

Шел канун нового 1963 года. Отвлечь советских граждан от подготовки к празднованию Нового Года невозможно. А свежий выпуск журнала о кино "Советский экран", который как раз вышел в продажу, тоже добавил праздничного настроения. Красочный Дед Мороз с обложки обещал киноманам увлекательный вечер в компании любимых актеров и праздничных фильмов.

Что осталось от фильма "Карнавальная ночь" в шкафу у Эльдара Рязанова? За что главный Дед Мороз страны Александр Хвыля ненавидел своего коллегу Романа Филиппова? Как комедия "Ирония судьбы или с легким паром" спасла жизнь мальчику из Алматы? Каким образом Зиновий Гердт подшутил над гаишником? Зачем Ирина Алферова на все свои съемки таскала авоську? И как новогодняя выходка Александра Пяткова обернулась для него актерской удачей?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".