Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие роли Александра Калягина

"Звезды советского экрана": лучшие роли Александра Калягина

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В январе 1987 года журнал "Советский экран" торжественно поздравил своих читателей с Новым годом. Внутри праздничного номера всех ждал подарок – большая статья в рубрике "Портрет мастера", посвященная творчеству Александра Калягина. Здесь же были кадры с актером из самых лучших и любимых фильмов. И первое фото оказалось из комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!". Именно эта роль принесла Калягину всенародное признание и обожание зрителей.

Как один нелепый аргумент помог Александру Калягину получить главную роль в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!"? Почему Калягин называет Антона Павловича Чехова своим родственником? Какую диету придумал режиссер Михалков для актера Калягина? И кто сосватал Александра Калягина и Евгению Глушенко? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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