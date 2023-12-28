"Звезды советского экрана": лучшие роли Александра Калягина

В январе 1987 года журнал "Советский экран" торжественно поздравил своих читателей с Новым годом. Внутри праздничного номера всех ждал подарок – большая статья в рубрике "Портрет мастера", посвященная творчеству Александра Калягина. Здесь же были кадры с актером из самых лучших и любимых фильмов. И первое фото оказалось из комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!". Именно эта роль принесла Калягину всенародное признание и обожание зрителей.

Как один нелепый аргумент помог Александру Калягину получить главную роль в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!"? Почему Калягин называет Антона Павловича Чехова своим родственником? Какую диету придумал режиссер Михалков для актера Калягина? И кто сосватал Александра Калягина и Евгению Глушенко? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".