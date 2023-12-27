"Звезды советского экрана": актер и режиссер Игорь Владимиров

Весна 1967 года. На обложку журнала "Советский экран" поместили снимок популярного ленинградского актера и режиссера Игоря Владимирова. Он сыграл главную роль в новом фильме режиссера Юлия Райзмана. В анонсе под фотографией картина была названа: "Время тревог и надежд", однако зрители увидят этот фильм под названием "Твой современник".

Что придумал Игорь Владимиров, чтобы побороть цензуру и обходить запреты спектаклей? Почему у него не сложились отношения с Зинаидой Шарко? Какой курьез приключился между ним и актером Анатолием Равиковичем? И как любовь вылечила Алису Фрейндлих от туберкулеза? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".