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27 декабря, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": актер и режиссер Игорь Владимиров

"Звезды советского экрана": актер и режиссер Игорь Владимиров

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"Звезды советского экрана": "Лев Гурыч Синичкин"

Весна 1967 года. На обложку журнала "Советский экран" поместили снимок популярного ленинградского актера и режиссера Игоря Владимирова. Он сыграл главную роль в новом фильме режиссера Юлия Райзмана. В анонсе под фотографией картина была названа: "Время тревог и надежд", однако зрители увидят этот фильм под названием "Твой современник".

Что придумал Игорь Владимиров, чтобы побороть цензуру и обходить запреты спектаклей? Почему у него не сложились отношения с Зинаидой Шарко? Какой курьез приключился между ним и актером Анатолием Равиковичем? И как любовь вылечила Алису Фрейндлих от туберкулеза? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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