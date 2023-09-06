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06 сентября, 18:10

Культура

"Звезды советского экрана": "Проверка на дорогах"

"Звезды советского экрана": "Проверка на дорогах"

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В августе 1970 года вышел очередной номер журнала "Советский экран". С обложки киноманам улыбался Владимир Заманский. В советское общество просочились слухи о том, что режиссер Алексей Герман снимает фильм "Проверка на дорогах" и в главной роли снимается Заманский. Какого же было удивление людей, когда статьи о новой картине в издании не обнаружилось, ровно как и любого другого материала об актере с обложки.

Почему Ролана Быкова не хотели утверждать в фильм "Проверка на дорогах"? Из-за чего Алексей Герман не стал снимать Владимира Высоцкого в главной роли? Как руководитель совхоза списал на режиссера свои убытки? Зачем режиссеру "Проверки на дорогах" понадобилась сотня уголовников? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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