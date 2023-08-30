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30 августа, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": музыка Тихона Хренникова

"Звезды советского экрана": музыка Тихона Хренникова

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В мае 1963 года журнал "Советский экран" по традиции подвел итоги зрительского голосования за лучшие фильмы прошедшего сезона. В их числе была "Гусарская баллада" на музыку композитора Тихона Хренникова. А на последней странице издания напечатали ноты песни "Колыбельная Светланы", ее слова и портрет Тихона Хренникова. Французский композитор Жорж Орик писал о нем так: "Если бы Хренников сочинил только одну мелодию – "Колыбельную Светланы" – его имя было бы уже навечно занесено в историю музыки".

Как над Тихоном Хренниковым подшутил композитор Никита Богословский? Почему Хренников так и не сыграл в кино поэта Сергея Есенина? Что за секретный код придумали Хренников и поэт Михаил Матусовский? За что композитор ругал Ларису Голубкину? Кто был первым автором музыки к песне "Я спросил у ясеня"? И что не поделили композиторы Тихон Хренников и Микаэл Таривердиев?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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