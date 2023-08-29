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Культура

"Звезды советского экрана": Алексей Жарков

"Звезды советского экрана": Алексей Жарков

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Май 1987 года. В журнале "Советский экран" в рубрике "Крупным планом" опубликована большая статья об Алексее Жаркове. Редакция приглашает читателей познакомиться с актером поближе.

Какой чисто медицинский диагноз поставила актеру режиссер Кира Муратова? Почему люди не верили, что Жарков – профессиональный артист? Чего больше всего он боялся в жизни? Почему режиссер фильма "Мой друг Иван Лапшин" обозлился на режиссера "Торпедоносцев"? И зачем один из них гонялся за другим по "Ленфильму", выкрикивая неприличные вещи?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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