"Звезды советского экрана": Алексей Жарков

Май 1987 года. В журнале "Советский экран" в рубрике "Крупным планом" опубликована большая статья об Алексее Жаркове. Редакция приглашает читателей познакомиться с актером поближе.

Какой чисто медицинский диагноз поставила актеру режиссер Кира Муратова? Почему люди не верили, что Жарков – профессиональный артист? Чего больше всего он боялся в жизни? Почему режиссер фильма "Мой друг Иван Лапшин" обозлился на режиссера "Торпедоносцев"? И зачем один из них гонялся за другим по "Ленфильму", выкрикивая неприличные вещи?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".