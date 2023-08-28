"Звезды советского экрана": "Два бойца"

Февральский номер журнала "Советский экран" за 1964 год приготовил для своих читателей сюрприз. Помимо статей о свежих кинопремьерах, здесь разместили новость: в кинотеатрах вновь будет выходить фильм, любимый миллионами, "Два бойца". И это была почти настоящая премьера, ведь фильм был полностью отреставрирован. Редакция журнала разъясняла: за два десятилетия картина, снятая в годы войны, нисколько не растеряла свежести.

Зачем сценарий фильма "Два бойца" читали собаке? Кто помог Марку Бернесу создать образ настоящего одессита? Кому перешла дорогу жена режиссера Лукова? Почему в фильме "Два бойца" режиссер допустил исторические неточности? Как вышло, что одну из самых трогательных и сентиментальных песен времен Великой Отечественной написал юморист? И чем композитор Никита Богословский обидел Марка Бернеса?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".