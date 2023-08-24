"Звезды советского экрана": "Небесный тихоход"

Канун нового года. А что может создать более праздничное настроение лучше, чем хорошая, всенародно-любимая комедия? В конце декабря 1960 года журнал "Советский экран" решил вспомнить фильм, который сняли ровно 15 лет назад, но за это время он только набрал популярности, – "Небесный тихоход".

О том, как создавалась комедия с песней, которую знает наизусть не одно поколение зрителей, редакция решила поговорить с одним из актеров, сыгравшем в ней главную роль, – Василием Меркурьевым. После веселого и отважного летчика – капитана по фамилии Туча – Меркурьев вписал свое имя в историю отечественного кино.

Как Шекспир стал соавтором создателей фильма "Небесный тихоход"? Из-за чего Николай Крючков устроил скандал во время съемок? Как Алла Парфаньяк оказалась на волосок от смерти? Каким образом Василий Меркурьев выручил Николая Крючкова и Аллу Парфаньяк? Почему Фаина Раневская не хотела сниматься в этом фильме? И из-за чего Михаил Ульянов одновременно обожал и ненавидел комедию "Небесный тихоход"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".