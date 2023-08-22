"Звезды советского экрана": "Дети капитана Гранта"

В апреле 1957 года в свежем номере журнала "Советский экран" вышла статья об одном из величайших актеров – Николае Черкасове. Так вышло, что свои самые звездные роли Черкасов сыграл в период, когда издание "Советского экрана" было приостановлено. Это случилось в предвоенные и военные годы. Так что редакция сочла, что за ней долг. Это и стало причиной того, что автор статьи попросил Черкасова рассказать о легендарной роли Паганеля в фильме "Дети капитана Гранта".

Как вышло, что режиссер Владимир Вайншток доверил часть ролей не актерам, а чекистам? Почему мелодия, написанная Исааком Дунаевским для фильма "Цирк", превратилась в главный хит приключенческой ленты "Дети капитана Гранта"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".