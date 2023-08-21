"Звезды советского экрана": "В 6 часов вечера после войны"

1959 год. В третьем номере журнала "Советский экран" вышел материал "Дорогами войны", внутри оказались кадры из фильма "В шесть часов вечера после войны". Когда с момента выхода картины на экраны прошло 15 лет, редакция издания взяла на себя смелость сказать прямо: режиссер Иван Пырьев, снявший этот фильм, – провидец.

Картина "В шесть часов вечера после войны" появилась на всех экранах СССР в 1944 году. И это момент, когда страна еще воюет. В финале зрители замирают: героиня держит букет сирени, а на фоне кремлевских башен гремит победный салют, хотя в действительности еще не так.

Так каким же образом режиссеру удалось угадать, что великая победа случится именно тогда, когда зацветет сирень? Как стихи Симонова помогли режиссеру придумать сюжет? Зачем Пырьев на одну из главных ролей пригласил бывшего мужа своей возлюбленной Марины Ладыниной? Из-за чего Марина Ладынина падала в обмороки на съемках? И почему, спустя годы, картина "В шесть часов вечера после войны" сократилась на десять минут?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".