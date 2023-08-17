"Звезды советского экрана": "Судьба человека"

Начало апреля 1959 года. На обложке журнала "Советский экран" фотография актера Сергея Бондарчука и объявление о сенсационной новости: на днях в прокат выйдет его первая режиссерская работа – фильм "Судьба человека".

Автор рецензии на фильм утверждал, что у него язык не поворачивается назвать режиссера начинающим. Почему главный человек на "Мосфильме" Иван Пырьев не пускал Сергея Бондарчука в режиссуру? Что так напугало съемочную группу в сцене расстрела? Как Бондарчуку работалось с пятилетним актером Павликом Полуниным? Почему тот так и не смог поступить во ВГИК?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".