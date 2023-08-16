"Звезды советского экрана": "Истребители"

В первом праздничном номере журнала "Советский экран" в качестве поздравления читателей с 1982 годом, напечатали статью "В исполнении Бернеса" о чудесном, незабываемом голосе этого певца и актера. Конечно, вспомнили фильм "Истребители", после которого Марк Бернес понял, что песня на экране – залог его успеха.

В "Истребителях" прозвучала песня "Любимый город": Бернес пел ее с особенной интонацией. Ведь это было время, когда люди поднимали глаза в небо, чтобы с гордостью понаблюдать за полетом доблестных летчиков.

Как начинающий актер Марк Бернес получил свою первую главную роль в фильме "Истребители"? Каким образом поэт Евгений Долматовский умудрился избежать ареста? Почему было принято решение включить в картину "Истребители" еще одну песню? Кем на самом деле оказался таинственный летчик из поезда? Какое слово было зашифровано в тексте песни "Любимый город"? И как актер Георгий Жженов встретился со своей женой – исполнительницей главной роли из "Истребителей" – в лагере на Колыме?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".