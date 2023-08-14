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14 августа, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": актеры, которые сели в режиссерское кресло

"Звезды советского экрана": актеры, которые сели в режиссерское кресло

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В феврале 1959 года героем одного из разворотов журнала "Советский экран" стал Алексей Баталов. Всенародно любимый актер теперь берет новую высоту и пробует себя в режиссуре. Он решил порассуждать на эту тему и рассказал, как актеры оказываются по ту сторону кадра. "Я думаю, этим вопросом хотя бы раз в жизни задавался каждый актер, услышав заветную команду "Мотор", – рассказал Баталов.

Как любовь подтолкнула Михаила Жарова в режиссерское кресло? Чего больше всего боялся Алексей Баталов во время съемок картины "Три толстяка"? Как Павел Кадочников "перемудрил" со "Снегурочкой"? На что пришлось пойти Михаилу Козакову ради съемок "Покровских ворот"? И кто ему постоянно звонил и смеялся в телефонную трубку?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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