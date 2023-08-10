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"Звезды советского экрана": "Каменный цветок"

"Звезды советского экрана": "Каменный цветок"

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Токарный станок, верстак, сверла, гвозди, куски малахита, дерева и перламутра… Разве так выглядит кабинет режиссера? Именно здесь, под стук молотка, в руках Александра Птушко рождалось настоящее волшебство. В январе 1969 года журнал "Советский экран" приоткрыл для своих читателей двери в мастерскую одного из главных сказочников отечественного кино, где режиссер часами корпел над каждой мельчайшей деталью.

"А началось все с "Каменного цветка", – улыбался Птушко, разговаривая с корреспондентом главного журнала страны о кино. Какой из фильмов Александра Птушко заставил плакать Чарли Чаплина? Зачем Тамару Макарову возили по павильону в тележке оператора? Почему Владимир Дружников отказался покорять Голливуд? Из-за чего не сложилась карьера Екатерины Деревщиковой, сыгравшей невесту Данилы-мастера? И кто душился духами, названными в честь фильма?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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