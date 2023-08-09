"Звезды советского экрана": "Премия"

Приглаженный, отутюженный, и с ручкой в зубах, – за начальственным столом сидит Олег Янковский. Один его вид говорит, что это – непотопляемый карьерист, который всегда знает, что сказать и когда.

Перед читателями – кадр из фильма Сергея Микаэляна "Премия", он опубликован в журнале "Советский экран" в ноябре 1975 года. Картина вышла год назад и вызвала бурю негодования. По мнению многих, сюжет какой-то совсем уж сказочный – не могут рабочие отказаться от премии, пусть даже незаслуженной.

Как Сергей Микаелян показал язык "Мессершмитту"? Как он обманывал своих артистов? Как уговорил Армена Джигарханяна сыграть почти бессловесную роль? Каким образом опальная "Премия" вдруг стала госзаказом? Как портрет Евгения Леонова очутился среди портретов Маркса и Энгельса на съезде компартии? И в какой момент Сергей Микаэлян поступил в точности как главный герой фильма "Премия"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".