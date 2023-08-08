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Культура

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Юлия Райзмана

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Юлия Райзмана

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Февраль 1986 года. Граждане не особенно обращают внимание на мороз и выстраиваются в очередь за свежим номером журнала "Советский экран". Раскрыв его, они обнаруживают статью "Пульс современности", где режиссер Юлий Райзман делится своим опытом. Его фильмы были злободневны всегда, но особенное вдохновение накатывает на киноманов, когда они берутся обсуждать женские типажи фильмов Райзмана.

Пролетают десятилетия, а его неповторимые женские образы легкой поступью с экрана шагают в современность и обратно. Как трагический случай натолкнул Юлия Райзмана на идею создать фильм "А если это любовь?" Почему на съемочной площадке режиссер делал замечания Андрею Миронову? Для чего режиссеру понадобилась сцена грехопадения? Зачем Юлий Райзман постоянно носил калоши? И из-за чего Ирина Купченко и Василий Лановой стали ссориться во время съемок фильма "Странная женщина?"

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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