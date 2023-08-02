"Звезды советского экрана": "Чкалов"

В апреле 1978 года, по случаю 50-летнего юбилея СССР журнал "Советский экран", решил вспомнить самые важные эпизоды из жизни страны. По мнению редакции, один из самых значительных, при этом отраженный в кинематографе – это первый в мировой истории беспосадочный перелет товарища Чкалова через Северный полюс из Москвы в Америку и не менее грандиозный фильм об этом подвиге режиссера Михаила Калатозова – "Валерий Чкалов", с премьеры которого прошло 37 лет, но по-прежнему на его сеансах повторного показа в зале аншлаги.

Какую легенду скрывает ранняя биография режиссера Калатозова? Какие личные качества Чкалова мешали сделать из него героя? И за какие заслуги на главную роль в фильме "Валерий Чкалов" выбрали комедийного актера Владимира Белокурова? Какие дисциплинарные меры применили по отношению к летчику-дублеру, совершившему легендарный пролет под мостом? Какая драма с крушением самолета случилась в Ленинграде? И какой герой исчез из фильма в 1962 году?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".