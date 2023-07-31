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31 июля, 18:10

Культура

"Звезды советского экрана": "Еще раз про любовь"

"Звезды советского экрана": "Еще раз про любовь"

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В 1968 году в стране был скандал. Дело в том, что на экраны вышел самый аморальный, по мнению строгих отечественных критиков, советский фильм "Еще раз про любовь". Ему была посвящена большая разгромная статья в сентябрьском номере журнала "Советский экран".

Для разогрева прошлись по "аморалке", а затем принялись ругать картину за художественную часть. Было сказано даже, что это "кинематограф робкий и банальный". А зрители между тем недоумевали, заявляя, что это лучший фильм всех времен и народов.

Как мама драматурга Радзинского благословила его в киносценаристы? Был ли роман у Дорониной и Ефремова? И чем актриса так оскорбила на пробах своего будущего мужа? С каким французским фильмом сравнивали картину "Еще раз про любовь"? Как получилось, что лучшую роль в своей жизни Александр Ширвиндт сыграл дважды? И что происходило во время съемок постельной сцены Дорониной и Лазарева?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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