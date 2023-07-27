"Звезды советского экрана": "Петр Первый"

В мае 1975 года в журнале "Советский экран" вышла статья о человеке-легенде – Николае Симонове, народном артисте СССР. На фотографии он готовится к очередной роли за гримерным столиком.

За свою долгую жизнь Симонов успел сыграть их десятки. Однако в этом материале решили расспросить актера о том фильме, который прославил его на века – "Петр Первый". Когда он вышел, а было это в конце 30-х, картин такого масштаба Советский Союз еще не видел.

Как фильм "Петр Первый" помог Сталину? Почему Петр едва не заговорил по-французски? И из-за чего на пробах разрыдался актер Михаил Жаров? Почему Михаил Жаров считал, что Симонов его убьет? И как Николая Симонова в Одессе приняли за шпиона?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".