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Культура

"Звезды советского экрана": лучшие советские фильмы-оперетты

"Звезды советского экрана": лучшие советские фильмы-оперетты

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Чтобы подарить себе ощущение праздника, советским гражданам не требовался повод. Достаточно было купить билет в кино или включить телевизор. Оперетту любили все, подметил корреспондент журнала "Советский экран". В январе 1974 года в главном издании страны о кино решили выяснить, в чем же кроется секрет всенародной любви к опереттам.

Почему костюмы для героев "Сильвы" шили из марли? Кто из отечественных знаменитостей выполнял трюки за Георга Отса в фильме "Мистер Икс"? За что Михаил Пуговкин ругался на свою партнершу из "Свадьбы в Малиновке"? Кто отговорил Людмилу Максакову от главной роли в картине "Собака на сене"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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