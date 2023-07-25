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Культура

"Звезды советского экрана": песни композитора Евгения Птичкина в кинофильмах

"Звезды советского экрана": песни композитора Евгения Птичкина в кинофильмах

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Февраль 1978 года. "Мы – вечная нежность друг друга…", – вторила хрустальному голосу Анны Герман вся страна. После премьеры фильма Евгения Матвеева "Судьба" зрители завалили редакцию главного журнала о кино письмами с просьбой опубликовать к ней ноты. Пользуясь случаем, "Советский экран" решил познакомить киноманов с Евгением Птичкиным – автором этой удивительно красивой мелодии.

Из-за чего композитор Евгений Птичкин поссорился с режиссером фильма "Моя улица"? За что Птичкина прозвали "бабским композитором"? Какая из песен Евгения Птичкина стала последним хитом Анны Герман? Кто первым исполнил песню "У беды глаза зеленые"? И как уговорили сняться в кино заключенных?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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