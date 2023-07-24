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Культура

"Звезды советского экрана": "Доживем до понедельника"

"Звезды советского экрана": "Доживем до понедельника"

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Осень 1968 года. В прокат вышла картина Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника". В кинематографических кругах фильм хвалили, а взгляд на школу назвали честным. Тем не менее, путь картины до зрителя оказался тернистым и долгим.

Почему тянули с разрешением на съемки фильма "Доживем до понедельника"? По какой причине Вячеслав Тихонов хотел уйти из кино? Как Нина Меньшикова впервые получила роль в картине своего мужа? Сколько замечаний было к фильму "Доживем до понедельника" и какие правки все-таки были сделаны?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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