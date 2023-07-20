"Звезды советского экрана": собака – друг кинематографиста

В марте 1988 года героями одного из разворотов журнала "Советский экран" стали собаки. Там можно было увидеть изображения четвероногих актеров из советских фильмов.

Какую из собак Юрия Никулина увековечили на его могиле? Был ли дублер у собаки, сыгравшей в картине "Белый Бим Черное ухо"? Какую собаку похоронили на территории киностудии "Мосфильм"? Как четвероногий актер спас съемочную группу картины "Приключения Электроника"? И кто выл вместо собаки Баскервилей? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".