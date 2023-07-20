Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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20 июля, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": собака – друг кинематографиста

"Звезды советского экрана": собака – друг кинематографиста

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"Звезды советского экрана": Валентин Никулин

В марте 1988 года героями одного из разворотов журнала "Советский экран" стали собаки. Там можно было увидеть изображения четвероногих актеров из советских фильмов.

Какую из собак Юрия Никулина увековечили на его могиле? Был ли дублер у собаки, сыгравшей в картине "Белый Бим Черное ухо"? Какую собаку похоронили на территории киностудии "Мосфильм"? Как четвероногий актер спас съемочную группу картины "Приключения Электроника"? И кто выл вместо собаки Баскервилей? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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