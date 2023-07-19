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Культура

"Звезды советского экрана": Валентин Никулин

"Звезды советского экрана": Валентин Никулин

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Март 1973 года. Киноманы рассматривают обложку любимого журнала о кино "Советский экран" – этот печальный, задумчивый взгляд им очень хорошо знаком… А внутри издания, в рубрике "Крупным планом" корреспондент честно признался читателям – он и представить себе не мог, насколько сложным окажется написать творческий портрет героя с обложки.

Откуда у Валентина Никулина такой приятный голос и абсолютный музыкальный слух? Почему его мало снимали в главных ролях? За что актер не любил роль доктора Гаспара в "Трех толстяках"? Каким образом журнал "Советский экран" однажды выручил Валентина Никулина? Почему Олег Даль отказался работать без Никулина во время съемок картины "Мы смерти смотрели в лицо"? И как Никулин пугал людей своей худобой?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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