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"Звезды советского экрана": лучшие фильмы по сценариям Владимира Валуцкого

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы по сценариям Владимира Валуцкого

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Март 1977 года. Перепрыгивая потоки талой воды по последним заснеженным островкам, москвичи спешат по делам, притормаживая лишь около киоска "Союзпечать", чтобы приобрести журнал "Советский экран".

В свежем номере, помимо всевозможных новостей о кино, большая обстоятельная статья с массой фотографий из фильмов, снятых по сценариям замечательного драматурга Владимира Валуцкого. Среди самых любимых – "Семь невест ефрейтора Збруева", "Начальник Чукотки", целая серия детективов о Шерлоке Холмсе и мелодрама "Зимняя вишня", которая наделала много шуму.

Как Владимир Валуцкий поселил чукчей в Крыму? Каким образом он оформил авторские тексты для съемок комедии "Семь невест ефрейтора Збруева" и как это помогло Василию Меркурьеву? Кто встал между Владимиром Валуцким и Аллой Демидовой? И сценарий какого фильма Владимир Валуцкий списал с собственной жизни?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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