"Звезды советского экрана": лучшие фильмы по сценариям Владимира Валуцкого

Март 1977 года. Перепрыгивая потоки талой воды по последним заснеженным островкам, москвичи спешат по делам, притормаживая лишь около киоска "Союзпечать", чтобы приобрести журнал "Советский экран".

В свежем номере, помимо всевозможных новостей о кино, большая обстоятельная статья с массой фотографий из фильмов, снятых по сценариям замечательного драматурга Владимира Валуцкого. Среди самых любимых – "Семь невест ефрейтора Збруева", "Начальник Чукотки", целая серия детективов о Шерлоке Холмсе и мелодрама "Зимняя вишня", которая наделала много шуму.

Как Владимир Валуцкий поселил чукчей в Крыму? Каким образом он оформил авторские тексты для съемок комедии "Семь невест ефрейтора Збруева" и как это помогло Василию Меркурьеву? Кто встал между Владимиром Валуцким и Аллой Демидовой? И сценарий какого фильма Владимир Валуцкий списал с собственной жизни?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".