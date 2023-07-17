"Звезды советского экрана": Валентина Серова

Восемнадцатый номер журнала "Советский экран" за 1969 год опубликовал письмо одного из читателей. Советский гражданин интересовался: куда пропала актриса Валентина Серова? Он вспоминал историю, как в далеком 1945 году смотрел фильм "Жди меня" с участием этой актрисы и с того момента стал ее поклонником.

Каково же было удивление этого товарища, когда, открыв свежий выпуск журнала, он обнаружил ответ на свой вопрос, который дала ему лично артистка Серова. Она никуда не пропала, просто ждет подходящих ролей, сравнимых с теми, что прославили ее на рубеже 30-х–40-х.

Почему на съемках первого фильма с Валентиной Серовой "Строгий юноша" начались репрессии? Как Любовь Орлова, сама того не зная, помогла Серовой стать знаменитой? Какой трюк актриса побоялась выполнить в фильме "Сердца четырех"? И что разрушило карьеру актрисы?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".