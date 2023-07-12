"Звезды советского экрана": "Сладкая женщина"

Весна 1977 года. Расцвет брежневской эпохи: это время достатка, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Граждане открывают дачный сезон и готовятся к курортному. Любители кино запасаются к отпуску свежим выпуском журнала "Советский экран".

На обложке – первый красавец страны Олег Янковский. А внутри – статья о его съемках в новом фильме "Сладкая женщина" и много добрых слов о партнерше, Наталье Гундаревой.

Гундарева произвела на всех приятное впечатление, это была ее первая крупная роль. А ведь в 1976 году она была всего лишь эпизодической актрисой.

Почему не сложился дуэт Людмилы Чурсиной и Владимира Высоцкого? По какой причине Наталья Гундарева категорически отказывалась даже приезжать на пробы фильма "Сладкая женщина"? Где актриса подсмотрела черты своей героини? Как гримеры делали Олега Янковского некрасивым? Зачем режиссер изменил финал фильма? И как бытовая мелодрама превратилась в трагедию?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".