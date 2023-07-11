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"Звезды советского экрана": "Опасные гастроли"

"Звезды советского экрана": "Опасные гастроли"

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В феврале 1988 года журнал "Советский экран" решил отметить 50-летний юбилей Владимира Высоцкого. Его портрет на обложке, а внутри – статья о фильме "Опасные гастроли" с названием "Судьбой дарованная встреча". Этот заголовок давал отсылку к его сотрудничеству с режиссером Юнгвальдом-Хилькевичем, результатом которого стало несколько очень необычных песен Высоцкого.

Какая нелегальная деятельность большевиков вдохновила Георгия Юнгвальда-Хилькевича на создание фильма "Опасные гастроли"? Как фиктивные пробы помогли утвердить Владимира Высоцкого на главную роль? Что пришлось предпринять, чтоб режиссер легендарного БДТ отпустил Ефима Копеляна на съемки? Как Владимир Высоцкий на съемках отомстил Лионелле Пырьевой? Зачем на площадку спешно пригласили мастеров цыганской песни Раду и Николая Волшаниновых? И как Анастас Микоян спас картину?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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