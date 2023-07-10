"Звезды советского экрана": Руфина Нифонтова

На обложке 11-го номера журнала "Советский экран" за 1960 год разместили фото Руфины Нифонтовой. Об этой актрисе только и говорили несколько лет подряд. Правильные черты лица, голубые глаза, пшеничные волосы – образ будто из ушедшей эпохи. Таких героинь она и играла в кино.

Как бородавка на носу открыла Руфине Нифонтовой двери в мир кино? Какую проверку устроила ей прима Малого театра Вера Пашенная? Какой проступок актрисы разбирали на товарищеском суде? Как две заклятые подруги – Руфина Нифонтова и Элина Быстрицкая – оказались в одном кадре? Как фильм "Опасный поворот" перевернул карьеру Руфины Нифонтовой? И как ей удалось так молодо выглядеть в картине "Вам и не снилось"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".