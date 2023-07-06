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06 июля, 18:10

Культура

"Звезды советского экрана": Инна Ульянова

"Звезды советского экрана": Инна Ульянова

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На дворе были 60-е годы. Время, полное надежд, которое через 30 лет будет ностальгически вспоминать в "Покровских воротах" режиссер Михаил Козаков. Именно эта картина и принесет Инне Ульяновой настоящий успех. Это станет ясно чуть позже, а пока майский номер журнала "Советский экран" за 1983 год только знакомит своих читателей с одной из самых ярких героинь фильма – Маргаритой Павловной.

Что связывает между собой фильмы "Карнавальная ночь" и "Покровские ворота"? Как Инну Ульянову называли коллеги по Театру на Таганке? Как Инна Ульянова получила роль в "Покровских воротах"? Что она подарила Михаилу Козакову в знак благодарности? И как образ Маргариты Павловны повлиял на дальнейшую судьбу актрисы? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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