"Звезды советского экрана": Инна Ульянова

На дворе были 60-е годы. Время, полное надежд, которое через 30 лет будет ностальгически вспоминать в "Покровских воротах" режиссер Михаил Козаков. Именно эта картина и принесет Инне Ульяновой настоящий успех. Это станет ясно чуть позже, а пока майский номер журнала "Советский экран" за 1983 год только знакомит своих читателей с одной из самых ярких героинь фильма – Маргаритой Павловной.

Что связывает между собой фильмы "Карнавальная ночь" и "Покровские ворота"? Как Инну Ульянову называли коллеги по Театру на Таганке? Как Инна Ульянова получила роль в "Покровских воротах"? Что она подарила Михаилу Козакову в знак благодарности? И как образ Маргариты Павловны повлиял на дальнейшую судьбу актрисы? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".