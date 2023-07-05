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05 июля, 18:00

Культура

"Звезды советского экрана": "Дикая собака Динго"

"Звезды советского экрана": "Дикая собака Динго"

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"Звезды советского экрана": смех и слезы на съемках великих режиссеров

В октябре 1962 года корреспондент журнала "Советский экран" заново перечитал повесть о первой любви и посмотрел в кинотеатре экранизацию. Он спешил поделиться со зрителями впечатлениями: "До "Дикой собаки Динго" мы зачитывались "Бэлой" Лермонтова и "Асей" Тургенева, не подозревая, что можно так же красиво рассказать о нас – современниках".

Почему Галина Польских пыталась отказаться от главной роли? Как съемки в "Дикой собаке Динго" чуть не разрушили ее брак? О чем в своих письмах спрашивали зрители Таласа Умурзакова, сыгравшего Фильку? Зачем режиссер запирал Галину Польских в гостиничном номере во время съемок? Чем актриса покорила Федерико Феллини? И в честь кого назвала своего внука?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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