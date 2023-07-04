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Культура

"Звезды советского экрана": лучшие экранизации Шолохова

"Звезды советского экрана": лучшие экранизации Шолохова

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В мае 1975 года в кинотеатрах был ажиотаж – показывали фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за родину". Картина поражает блестящим актерским составом и грандиозностью замысла автора – так написано в статье из журнала "Советский экран", посвященной 70-летию писателя Михаила Шолохова. Не обошлось без обстоятельного рассказа о лучших экранизациях этого автора.

Почему Сергей Герасимов не утвердил Нонну Мордюкову главную роль в "Тихом Доне"? Чем Михаила Шолохова не устраивали руки Сергея Бондарчука? Как писатель помог Евгению Моргунову дебютировать в качестве режиссера? И зачем на съемках фильма "Когда казаки плачут" побрили быка?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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