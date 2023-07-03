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Культура

"Звезды советского экрана": смех и слезы на съемках великих режиссеров

"Звезды советского экрана": смех и слезы на съемках великих режиссеров

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Последнюю страницу номера "Советского экрана" в октябре 1962 года украсили шаржи на молодых кинематографистов. Андрей Тарковский, Станислав Ростоцкий, Александр Алов, Владимир Наумов, Лев Кулиджанов, Леонид Гайдай – на этот раз важные режиссеры выглядят совсем несерьезно. И действительно, только так можно отключиться от напряженных дней съемок и рассказывать случаи, произошедшие на них, как хороший анекдот.

Как Николай Бурляев "на спор" заполучил главную роль всей своей жизни? Каким образом ревность Нонны Мордюковой открыла зрителям новый талант Вячеслава Тихонова? Почему подрались режиссеры Алов и Наумов? Почему Юрия Никулина не пустили на съемочную площадку фильма "Когда деревья были большими"? И как живот Моргунова испортил несколько дублей? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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