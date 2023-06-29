"Звезды советского экрана": деловая женщина в легендарных советских фильмах

В октябрьском номере журнала "Советский экран" за 1977 год была напечатана статья "Советский характер" с фотографиями актрис – Алисы Фрейндлих, Людмилы Гурченко и Нонны Мордюковой. Они даже чем-то похожи: серьезные, со строгим взглядом, скромно одетые, лаконично причесанные – женщины-труженицы, деловые женщины.

Как во время работы над фильмом "Член правительства" режиссер заставил Веру Марецкую расхохотаться в кадре? Зачем режиссер Эльдар Рязанов уродовал внешность Алисы Фрейндлих в фильме "Служебный роман"? Почему зрители посчитали поведение Веры Алентовой в фильме "Москва слезам не верит" аморальным? И по какой причине фильм "Берегите мужчин!" снимали пять лет? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".