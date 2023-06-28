"Звезды советского экрана": "Большая семья"

В мае 1966 года корреспондент журнала "Советский экран" отправился в гости к режиссеру, которого уже давно называют классиком. Самостоятельная карьера легендарного режиссера Хейфица стартовала с фильма "Большая семья", о чем он с ностальгией и рассказал многомиллионной аудитории. Картина понравилась и зрителям, и критикам, но тогда еще никто не мог предположить, что через год сам фильм "Большая семья" и 16 снимавшихся в нем артистов будут отмечены в Каннах.

Как попал на одну из главных ролей молодой артист Алексей Баталов? Почему его считали внебрачным сыном режиссера Иосифа Хейфеца? На что актер-дебютант обменял свою новенькую рабочую робу? Сколько лет было исполнителю роли 80-летнего Матвея Журбина? Кто из актеров фильма начал мощную кинокарьеру в 60 лет? И как КГБ использовало фильм "Большая семья" для крупной шпионской операции?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".