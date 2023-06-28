Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:00

Культура

"Звезды советского экрана": "Большая семья"

"Звезды советского экрана": "Большая семья"

"Тайны нашей эстрады": борьба с "цыганщиной" на советской эстраде

"Техно": Tamagotchi возвращается с Wi-Fi и собственной метавселенной

В России на этой неделе выйдет чешский сериал "#мартимертв"

"Актуальный репортаж": Сергей Проханов рассказал об обращении с артистками из своей труппы

Ансамбль ФСБ выступил в Перовском парке в День России

"Сити": главные новинки кино этой недели

"Актуальный репортаж": самокатчик сбил актрису "Ленкома" в Москве

"Тайны кино": Иван Бортник

"Звезды советского экрана": шедевры киностудии "Ленфильм"

В мае 1966 года корреспондент журнала "Советский экран" отправился в гости к режиссеру, которого уже давно называют классиком. Самостоятельная карьера легендарного режиссера Хейфица стартовала с фильма "Большая семья", о чем он с ностальгией и рассказал многомиллионной аудитории. Картина понравилась и зрителям, и критикам, но тогда еще никто не мог предположить, что через год сам фильм "Большая семья" и 16 снимавшихся в нем артистов будут отмечены в Каннах.

Как попал на одну из главных ролей молодой артист Алексей Баталов? Почему его считали внебрачным сыном режиссера Иосифа Хейфеца? На что актер-дебютант обменял свою новенькую рабочую робу? Сколько лет было исполнителю роли 80-летнего Матвея Журбина? Кто из актеров фильма начал мощную кинокарьеру в 60 лет? И как КГБ использовало фильм "Большая семья" для крупной шпионской операции?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика