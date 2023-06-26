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Культура

"Звезды советского экрана": Виктор Павлов

"Звезды советского экрана": Виктор Павлов

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В сентябре 1973 года журнал "Советский экран" решил обсудить со своими читателями премьеру нового фильма "Здравствуй и прощай". Автор статьи положительно отзывался о трогательной деревенской истории и журил создателей картины за персонаж беспринципного пьяницы Васьки, героя Виктора Павлова. Согласна с корреспондентом была и публика, которая с интересом следила за любимым актером и роптала на кинорежиссеров за нещадную эксплуатацию его отрицательного амплуа.

Как оттопыренное ухо Виктора Павлова помогло ему в актерской карьере? Почему ему не дали Государственную премию? Как он привел Наталью Гундареву в кино? Почему Виктора Павлова так развеселила сцена с коровой из фильма "Уходя – уходи"? Как ему удалось уговорить Владимира Конкина остаться в картине "Место встречи изменить нельзя"? И чем он напугал Владимира Высоцкого на съемках?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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