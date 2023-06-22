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22 июня, 18:05

Культура

"Звезды советского экрана": Людмила Иванова

"Звезды советского экрана": Людмила Иванова

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В мартовском номере журнала "Советский экран" за 1977 год читатели наткнулись на цветной разворот, посвященный съемкам новой комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман". Киноманы были в восторге: уж если этот режиссер взялся за дело, то точно будет хит.

К тому же актеры на фотографиях были прекрасно знакомы и любимы всей страной – Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков. Тогда далеко не каждый смог распознать на фото актрису Людмилу Иванову, которой в фильме досталась роль Шуры из месткома. Но уже совсем скоро и сама Иванова, и ее героиня прославятся на всю страну.

Почему Людмиле Ивановой завидовали все московские артисты? Зачем актриса поехала в концлагерь? И почему Иванова хотела отказаться от роли Шурочки в фильме "Служебный роман"? Как Людмила Иванова увела буквально из-под носа у Риммы Марковой роль Шурочки из "Служебного романа"? Почему несколько сцен с участием актрисы Эльдар Рязанов вырезал из фильма? И правда ли, что в фильме "Самая обаятельная и привлекательная" Иванова сыграла саму себя?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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