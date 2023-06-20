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Культура

"Звезды советского экрана": друзья в кино и в жизни

"Звезды советского экрана": друзья в кино и в жизни

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В августовском номере журнала "Советский экран" за 1977 год, журналисты решили поговорить о дружбе. Тема показалась невероятно актуальной, так как был юбилейный год революции.

Почему бы не обсудить вопросы преданности, поддержки и крепкого плеча? Есть ли все это в актерской среде, где зависть и конкуренция всегда идут рядом? Как Борис Андреев помог Петру Алейникову после его смерти? Какое предательство не смог простить другу Владимир Высоцкий? И как дефект речи Леонида Куравлева сблизил его с Василием Шукшиным?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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